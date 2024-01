Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Più di 50 Porsche in partenza per un evento straordinario. Merito della community di amici e appassionati che si riuniscono per condividere la passione per il nostro marchio. I Porsche Club mantengono viva la tradizione del brand e i loro membri si impegnano in attività sociali e sportive. Porsche club Trinacria fondato dal presidente Dario Pellerito, e che oggi conta ben 60 soci, tra cui personaggi di spicco nel panorama automobilistico come il noto pilota “Totò Riolo”, nasce per esprimere questi valori in Sicilia ed offrire quindi, un programma e una gamma di servizi esclusivi: dagli eventi motoristici, agli eventi sociali fino ai "Concorsi d’Eleganza" dedicati alle vetture storiche alle quali il club presta grande attenzione. Le vetture dei membri spaziano dalle auto d'epoca all'attuale gamma di modelli Porsche. Tutto questo, ha avuto riscontro in occasione dell’ultimo raduno organizzato dal “Club Trinacria”. L’evento, uno dei più importanti ad oggi organizzati in Sicilia, ha visto oltre 50 vetture sfilare tra le più suggestive strade dell’entroterra siculo.