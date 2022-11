Ponente incanta con "Pescatore" e vince il premio Pierangelo Bertoli fans club

Trionfo per la cantautrice palermitana Ponente al premio Pierangelo Bertoli 2022, riconoscimento dedicato al grande artista emiliano morto nel 2002. Al teatro Storchi di Modena, accompagnata dalla band storica del grande Bertoli, Ponente ha strappato applausi con "Pescatore" e si è aggiudicata il premio Pierangelo Bertoli fans club per la sua canzone "Nuvoli Bianchi". Con lei sul palco il coautore delle musiche Gaetano Mirabella.

Alessandra Ponente, in arte Ponente, nel 2021 ha pubblicato il suo primo Ep "Riavuli" con The Vito Records, produttore artistico Giovanni Parrinello, e nel 2022 aveva già ottenuto la semifinale a Macerata per "Musicultura 22", aggiudicandosi anche la "targa per la migliore esibizione di tappa". Ponente ha recentemente prodotto presso i Cantieri 51 altre due nuove canzoni appena presentate al premio De André 2022.