Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Un polo enogastronomico in pieno centro: saperi e sapori si sposano a Palazzo Sant'Elia

Una crasi tra cibo, arte e cultura. In via Maqueda apre "RosÆlia", uno spazio multifunzionale dedicato al settore del vino e della cucina ma anche all'accoglienza di ospiti internazionali per la valorizzazione del tessuto ricettivo e dei prodotti locali