Pole dance, 16 podi ai campionati regionali per una palestra palermitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' andata in scena domenica 24 aprile la gara regionale Csen organizzata a Palermo al teatro Fontarò da Danila Di Simone. Il gruppo palermitano della Pole fitness Palermo ha portato a casa ben 16 podi in categorie ed età differenti. Gli atleti in gara erano 50 provenienti da varie scuole siciliane. Una vittoria questa che li porterà a L'Aquila per le nazionali. Palermo é prontissima. Un grande applauso a tutte le atlete gareggianti e alla Pole fitness che anche questa volta ha portato alta la sua bandiera.