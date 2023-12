A Caccamo l'evento "Poesia al Castello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 15 dicembre nella Sala Prades del Castello di Caccamo si è tenuto l’evento “Poesia al Castello”, organizzato dalla Società italiana per la protezione dei beni culturali sezione regionale della Sicilia, con la collaborazione dell’associazione Istituto ricerca sul sé nuovi orizzonti di Palermo, rappresentata da Claudio Testaverde, e con il patrocinio del Comune di Caccamo. All’evento presenti venti poeti e letterati, che hanno esposto pubblicamente testi editi ed inediti di rilevanza nazionale e internazionale.

I brani scelti, la loro interpretazione, l’evento in sé, hanno avuto il fine ultimo di valorizzare le espressioni letterarie e culturali che lo scenario di immane bellezza del Castello di Caccamo. In quel giorno il turista-visitatore ha avuto l’occasione di ascoltare e impreziosire il suo itinerario culturale, anche grazie ai testi letterari che sono stati recitati e declamati. Importante è stata la presenza del pubblico, che ha partecipato e ascoltato con particolare gradimento.

L’ufficio di presidenza della Sipbc Sicilia ha ringraziato pubblicamene nel saluto iniziale l’amministrazione comunale per la concessione della Sala e il personale dipendente del Castello per la disponibilità, professionalità e senso del dovere, dimostrati nei vari eventi culturali che l’ente associativo ha svolto nel corso degli anni. Testaverde soddisfatto della riuscita dell’evento spera in collaborazione con la Sipbc Sicilia e il Comune di Caccamo che venga ripetuto in futuro.