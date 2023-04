"Plastic Free" a Termini Imerese: riqualificata la zona dei laghetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Termini Imerese più di 80 volontari dell'associazione "Plastic Free Onlus" si sono riuniti per il terzo anno consecutivo per riqualificare la zona dei laghetti di Termini Imerese, in contrada Tonnarella in occasione della giornata mondiale della Terra. Termini prima in Italia per rifiuti raccolti in minor tempo, considerato numero di partecipanti e area interessata Raccolti e differenziati 120 sacchi di plastica, vetro e lattine, carta, rifiuti indifferenziati, inoltre, ferro e ingombranti.

A guidare questo "esercito blu" di volontari, Luigi Iemmiti e Diletta Alaimo i quali hanno coinvolto diverse associazioni, tra queste: i Lions Termini Imerese Host e Termini Himera Cerere, il Consiglio comunale dell'Istituto Balsamo-Pandolfini, il gruppo Scout Agesci, l'associazione nazionale polizia presenti nella città Imerese. Presente anche l'amministrazione comunale con a capo il sindaco Maria Terranova seguita dall'assessore all'Ambiente Cascino, l'Assessore Di Maio e L'assessore Buttá anch'essi in prima linea, i rifiuti sono stati portati via nel pomeriggio dal personale della Dusty.

Visti i risultati, l'importante numero di adesioni e l'esperienza formativa in campo per i più piccoli, presto in programma altri eventi di cleaning up e di passeggiate ecologiche. L'associazione a Termini Imerese si occupa anche del recupero e del salvataggio di tartarughe marine e di educazione ambientale e formazione nelle scuole.