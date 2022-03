"Più forti del destino": parte la serie di Canale 5 ambientata nella Palermo di fine Ottocento

Arriva in tv “Più forti del destino”, la nuova fiction in costume di Canale 5, in onda dal 9 marzo, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet in collaborazione con RTI. Un vero e proprio viaggio nel tempo ambientato nella Palermo di fine Ottocento. Andrà in onda fino al 18 marzo. E' il remake della miniserie televisiva francese Le Bazar de la Charité, distribuita su Netflix nel 2019 con il titolo italiano Destini in fiamme.

Le protagoniste della serie sono Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Loretta Goggi, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini e Francesca Valtorta. La storia, ambientata a Palermo dal 1897 in poi, è ispirata a fatti realmente accaduti.

La trama

Palermo, 1897, tre donne: Arianna, Rosalia e Costanza, rimangono sconvolte dopo un incendio causato alla mostra delle nuove tecnologie. Inoltre, l'incendio è stato provocato da un proiettore facendo divampare tantissime vittime. "Nelle quattro puntate di “Più forti del destino” - si legge sulla pagina internet del Tv, Sorrisi e Canzoni - vengono raccontate le vicende di tre donne costrette a subire le ingiustizie di un contesto sociale fortemente maschilista come quello siciliano. Le loro vite cambieranno il giorno dell’inaugurazione della Mostra sulle nuove tecnologie a Palermo. In quella occasione viene presentato il Cinematografo, il padiglione è affollatissimo e all’improvviso scoppia un incendio. Non si contano i morti, soprattutto donne, e chi riesce a salvarsi avrà gravi conseguenze".