"Questo signore è la storia del Festival": premiato il bagherese Balistreri, da 41 anni al comando del palco di Sanremo

Da 41 anni lavora dietro alle quinte del Festival di Sanremo, occupandosi dell'organizzazione del palco. Orgoglio bagherese - anzi, di Aspra per la precisione - Pippo Balistreri è stato tra i protagonisti della finale di ieri. Ha infatti ricevuto il premio Città di Sanremo poco prima dell'annuncio della classifica definitiva e della proclamazione della vincitrice Angelica Mango. E' stato invitato a salire sul palco a sua insaputa: "Non ci credo ancora a quello che sta succedendo, grazie a tutti", sono state le parole di Balistreri. La consegna del premio è avvenuta su suggerimento di Amadeus.

"Questo signore ha fatto la storia del Festival - ha detto Amadeus -. Lui è il primo a salire sul palco e l'ultimo ad andare via. E tutto lo organizza lui da grande direttore di palco". Balistreri ha ricevuto il premio e ha ammesso: "Ho la voce rotta dalla emozione. Ancora non ci credo".

Chi è Pippo Balistreri

Balistreri, originario di Aspra, lavora dall'inizio degli anni Ottanta dietro alle quinte del Festival, occupandosi dell'organizzazione del palco. Iniziò la sua carriera come disc jockey e nel 1981 partecipando ad una selezione per i migliori dj italiani, vinse il disco d'oro. Dopo la vincita conobbe Renzo Arbore e Gianni Naso che lo ingaggiarono come consulente per alcuni loro programmi televisivi. I due lo presentarono a Gianni Ravera, l’organizzatore del Festival di Sanremo nel 1981, il quale chiese a Pippo Balistreri, di consigliargli degli ospiti di grande caratura.

Balistreri, esperto di musica sia nazionale sia estera, suggerì i Dire Straits. Arrivati sul palco del festival per le prove, il bagherese fu l'unico in grado di dialogare con loro in quanto era il solo a parlare inglese. Da lì partì la sua grande avventura che lo rende da ben 41 anni indispensabile per l'allestimento del palco del festival della canzone italiana.