Un bagherese al comando del palco del Festival: Sanremo premia Pippo Balistreri

"Orgoglio bagherese e ancor di più della frazione marinara di Aspra". Così l'Amministrazione del Comune bagherese omaggia Pippo Balistreri, direttore di palco del festival di Sanremo, che verrà premiato nell'ambito di “Dietro le quinte”, riconoscimento destinato ai personaggi che contribuiscono a rendere popolare la rassegna canora a livello nazionale ed internazionale.

Il riconoscimento che vuole essere un premio alla carriera di Pippo Balistreri, storico direttore di palco del festival, gli verrà consegnato il prossimo 6 febbraio nel corso di un galà della stampa del Festival di Sanremo. L'amministrazione comunale, il sindaco Filippo Maria Tripoli il presidente del Consiglio Michele Sciortino, insieme alla giunta ed i consiglieri comunali, si congratulano con Pippo Balistreri "per il riconoscimento di altissimo prestigio che rende merito ad una persona che ha fatto la storia del Festival della canzone italiana".

Chi è Pippo Balistreri

"Balistreri, originario di Aspra - si legge in una nota di Bagheria - professionista di indiscussa qualità, ha lavorato per 40 anni dietro le quinte del Festival, occupandosi dell'organizzazione del palco, attività che continua ancora oggi all'età di 71 anni con professionalità ed esperienza. Balistreri iniziò la sua carriera come disc jockey e nel 1981 partecipando ad una selezione per i migliori dj italiani, vinse il disco d'oro. Dopo la vincita conobbe Renzo Arbore e Gianni Naso che lo ingaggiarono come consulente per alcuni loro programmi televisivi. I due lo presentarono a Gianni Ravera, l’organizzatore del Festival di Sanremo nel 1981, il quale chiese a Pippo Balistreri, di consigliargli degli ospiti di grande caratura".

Balistreri esperto di musica sia nazionale sia estera, suggerì i Dire Straits. Arrivati sul palco del festival per le prove, Balistreri fu l'unico in grado di dialogare con loro in quanto era il solo a parlare inglese. Da lì partì la sua grande avventura che ancora oggi lo rende indispensabile per l'allestimento del palco del festival della canzone italiana.

Dopo il festival il sindaco Tripoli, convocherà Pippo Balistreri per la consegna di una pergamena di riconoscimento della sua carriera che ha portato lustro alla nostra città.