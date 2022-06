Pioggia di premi per l'associazione Praeludium

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Praeludium, ogni anno, riesce a distinguersi tra le varie realtà Palermitane per l'estrema dedizione ed attenzione che mostra nell'educazione musicale - nella fascia infantile e non - reputandola essenziale per la crescita personale. Ogni anno, nel mese di Maggio, vengono selezionati gli allievi più meritevoli e costanti per proporli a Concorsi Nazionali ed Internazionali. E' stupefacente il risultato ottenuto dagli 11 allievi scelti, dai 6 ai 16 anni, dall'Associazione Culturale Musicale Praeludium nel V Concorso Internazionale Musicale "Valle dello Jato" (Partinico) e nel IV Concorso Nazionale "Vivart" (Palermo) in cui sono stati assegnati 8 primi premi, 6 secondi premi e 2 terzi premi.

E' fondamentale la ricerca di stimoli per tutti coloro che frequentano l'Associazione tramite le varie attività proposte: saggi, concerti, attività benefiche, preparazione per ammissioni alle medie/liceo musicale/conservatorio, concorsi nazionali ed internazionali, senza mai dimenticare tutti colore che suonano per hobby, passione, svago e divertimento. Il ringraziamento è sempre rivolto al continuo sostegno di allievi e famiglie. Una realtà, a Palermo, che cerca di non fermarsi mai nonostante la situazione difficile che ci ha colpito in questi due anni a causa della pandemia.