Pinocchio ritrova il Gatto e la Volpe, Andrea Balestri omaggia Franco e Ciccio

Ritrovare il Gatto e la Volpe dopo oltre 50 anni a Palermo. E' quanto accaduto ad Andrea Balestri, attore divenuto celebre da bambino, per aver interpretato Pinocchio nello sceneggiato televisivo "Le avventure di Pinocchio", diretto dal regista Luigi Comencini e trasmesso dalla Rai nel 1972.

In occasione del suo soggiorno in Sicilia, Balestri è stato un po' in giro anche a visitare la città di Palermo fra monumenti, cibo eccezionale e mare da cartolina, non poteva mancare anche una capatina in piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia insieme a Giuseppe Li Causi cultore dei due comici nonché promotore della stessa piazzetta, che si trova alle spalle del teatro Biondo. Balestri si è anche emozionato ricordando quei due grandi attori palermitani che per 8 mesi tra il 1971 e il 1972 sono stati insieme sul set del famoso sceneggiato, in cui hanno interpretato magistralmente il Gatto e la Volpe.