Pietro Carriglio è cittadino onorario di Palermo: "Figura fondamentale per i teatri e la cultura"

Il maestro Pietro Carriglio, 85 anni, nato a Trapani, è da ieri cittadino onorario di Palermo. A conferirgli il riconoscimento è stato il sindaco Roberto Lagalla, con una determina pubblicata sull'albo pretorio del Comune, in cui manifesta "stima e ammirazione per l'incessante impegno profuso nella promozione della cultura e nella crescita delle prestigiose realtà teatrali e artistiche della città".

"Regista e scenografo con interessi che spaziano dal teatro di prosa e musicale, alla poesia, all'architettura e alla pittura, dotato di temperamento perseverante e di una visione lungimirante della cultura che, accompagnati da duttilità organizzativa e accortezza gestionale, lo hanno reso una riconosciuta e poliedrica personalità del mondo artistico e intellettuale della scena italiana", si legge nell'atto firmato da Lagalla.

La cittadinanza onoraria viene attribuita a Carriglio "per il lavoro di riqualificazione artistica e organizzativa svolto quale direttore della Fondazione Teatro Biondo, che ha reso teatro pubblico nel dicembre 1986, dando avvio a stagioni teatrali di riconosciuta qualità artistica, arricchite da apprezzate collaborazioni nazionali e internazionali". Ma anche "per avere progettato e realizzato un'officina di alta artigianalità, radunando intorno a sé giovani attori, registi, scenografi e tecnici, che hanno rappresentato una fucina importante di elevate professionalità".

E ancora: "Per la sensibilità intellettuale che lo ha portato a sviluppare un progetto intorno a tre grandi filoni culturali, quali la drammaturgia shakespeariana, il teatro del Novecento e il teatro di poesia, coltivando la vocazione civile del messaggio teatrale che diviene nutrimento per la polis e oggetto di dibattito sociale. Per la dedizione, la tenacia, la capacità realizzativa e il gusto scenico, che lo hanno guidato anche nel prestigioso ruolo di sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo e nella promozione delle iniziative che hanno consentito, negli anni 2000, la riapertura del Teatro Bellini, il più antico della città".