Piero Pelù si aggira a Palermo, selfie con la piovra: "E se i mostri fossero reali?"

Poco più di quattro mesi dopo l'ultima visita, Piero Pelù torna a Palermo. Il cantautore toscano ha trascorso la notte di Halloween in Sicilia. Ad annunciarlo ai suoi numerosi fan è l'artista stesso che ieri ha postato sui social una foto in canottiera scattata davanti ad un'opera di street art che ritrae una piovra. "E se invece che di fantasia i mostri fossero reali e spietati come la piovra?", il messaggio che accompagna l'immagine. Pelù probabilmente ha fatto tappa a Palermo per assistere al concerto diretto dalla moglie, Gianna Fratta, direttrice artistica dell'Orchestra sinfonica siciliana, che venerdì 29 ottobre al Teatro Politeama di Palermo si è esibita con la più grande pianista vivente, Marta Argerich.

Un evento che la Fratta ha scelto di promuovere postando sul suo profilo Facebook un messaggio che, nonostante sia chiaramente ironico, ha fatto scalpore. "Alle 21 - scrive la direttrice - stasera vi do un appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionati e piene di musica. Tutto in diretta streaming". Subito dopo l'appuntamento mistero è svelato. "Non dovete fare un viaggio fino a Palermo per vivere la magia del concerto di Schumann suonato da Martha Argerich, sentire il suono dell’orchestra Sinfonica Siciliana, vedermi dirigere, ascoltare il famoso Secondo di Rachmaninov suonato da Rivera, godere dei tre piccoli capolavori di Clara Schumann orchestrati da Andrea Portera in prima esecuzione assoluta e - spiega Fratta - gustarsi l’esplosione dell’Uccello di fuoco. Basta solo andare su questo link alle 21". Parole di "cattivo gusto, fuori luogo" secondo la parlamentare leghista all’Assemblea regionale siciliana Marianna Caronia che non ha apprezzato.