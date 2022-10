Piazza Pretoria eletta tra le piazze più affascinanti d'Europa secondo Jetcost

Non sono sempre le più grandi, né le più antiche o le più famose, ma sono le più affascinanti. Almeno questo è ciò che pensano gli utenti di www.jetcost.it, il potente motore di ricerca di voli e hotel che gli chiede regolarmente informazioni sui luoghi più esclusivi d'Europa che amano visitare. In questa occasione è stato domandato loro quali fossero le piazze che considerano più affascinanti e dove amerebbero trascorrere un momento speciale su una delle loro terrazze, contemplando i dintorni e vivendone l'atmosfera, e piazza Pretoria a Palermo è stata una di queste.



Ecco le 15 piazze più affascinanti scelte dagli utenti di Jetcost.it tra centinaia in tutta Europa: oltre a piazza Pretoria ci sono piazza Navona, Roma (Italia), piazza del Campo, Siena (Italia), Plaza de España, Siviglia (Spagna), Praça do Comércio, Lisbona (Portogallo), Trafalgar Square, Londra (Regno Unito), Plaza Mayor, Madrid (Spagna), Piazza della Città Vecchia, Praga (Repubblica Ceca), Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela (Spagna), Praça de São Tiago, Guimarães (Portogallo), Piazza della Santissima Trinità, Budapest (Ungheria), La Grand-Place, Bruxelles (Belgio), Marienplatz, Monaco (Germania), Piazza della Borsa, Bordeaux (Francia), Plaza Mayor, Salamanca (Spagna).

In una nota poi viene descritta piazza Pretoria. "La Fontana Pretoria, con l'omonima piazza in cui si trova - si legge - è uno dei luoghi più fotografati e ammirati del capoluogo siciliano. È una fontana rinascimentale originariamente destinata al giardino privato di un palazzo signorile fiorentino. L'ambientazione rappresenta il mondo mitologico dell'antichità, con divinità, ninfe e nereidi che mostrano i loro corpi nudi. La grande fontana occupa il centro di Piazza Pretoria e si erge per circa tredici metri sopra il suo livello. Una curiosità è che vi si accede dalla scalinata sud, situata di fronte a Palazzo delle Aquile. La fontana, interamente in marmo bianco di Carrara, è costruita su due livelli a pianta ellittica con una vasca a ogni angolo su cui campeggiano divinità pagane reclinate. Alle sue spalle si trova la chiesa conventuale di Santa Caterina d'Alessandria, dalle cui finestre sbarrate le monache di clausura potevano vedere le statue della fontana, che all'epoca scandalizzavano i cittadini. Una piccola curiosità: popolarmente la piazza è detta anche 'della Vergogna', si dice anche per questo motivo".