Piana degli Albanesi, un sit in per dire "stop" alle discariche abusive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nonostante l’aumento progressivo della quantità di rifiuti gestiti con sistema di raccolta differenziata e le sfide dell’agenda Onu sulla riduzione del consumo di materie prime verso un’economia circolare, in Sicilia sono ancora ancora molto diffusi i fenomeni di abbandoni illeciti di rifiuti di diversa tipologia. Non fa eccezione il territorio di Piana degli Albanesi che, sebbene da circa 8 anni abbia implementato un sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, non è estranea a questi atti incivili, essendo luogo di numerose aree soggette ad abbandono concentrato o diffuso di rifiuti.

Il circolo Legambiente di Piana degli Albanesi, vuole puntare i riflettori su queste aree di degrado riunendo associazioni e cittadini, uniti nel dissenso all’abbandono illegale di rifiuti con un Sit-In dimostrativo. La finalità di questa iniziativa è quella di richiamare al senso civico ed al rispetto ambientale dei cittadini e chiedere un maggiore impegno agli enti amministrativi nella lotta al fenomeno. Il Sit-In si terrà giorno 7 maggio 2022 alle ore 11 presso la strada provinciale 102bis ex linea ferrata, dopo la galleria, all'altezza della centrale idroelettrica Guadalami.