Piana degli Albanesi si riempie di murales, l'incanto dei colori tra i vicoli di Sheshi

Un antico quartiere di Piana degli Albanesi si riempie di murales. E' il risultato di "Bashkë Urban Art", progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune, che si è svolto dal 20 al 30 agosto scorsi. Tra le opere realizzate c'è anche "Il dono" di Andrea Buglisi, che oltre ad essere uno degli autori è il direttore artistico dell'iniziativa che ha dato un tocco di colore e modernità a Piana.



E' lo stesso street artist a descrivere il suo "disegno" sui social: "Una gazza ladra, volatile molto presente nel territorio, non resiste dal rubare un luccicante e prezioso pendente, produzione di qualificati orafi locali che tengono viva una lunga tradizione legata al sacro e alla ritualità e portarlo al suo amore in quello che sembra essere la loro casetta".

"Smaccatamente romantico e retrò per l’occasione, ho voluto accarezzare l’antico e incontaminato quartiere Sheshi di Piana degli Albanesi con un’opera che ne esaltasse la qualità paesaggistica e l’identità arbëreshë, così come hanno fatto gli amici e stimati Angelo Crazyone, Igor Scalisi Palminteri e Mauro Patta che ringrazio per aver risposto con entusiasmo al nostro invito a partecipare alla prima edizione del 'Bashkë Urban Art', creando le prime opere di un museo a cielo aperto".

Non poteva mancare tra i murales uno dedicato al patrono di Piana, ovvero San Giorgio. A realizzarlo è stato Igor Scalisi Palminteri. "San Giorgio, il trionfo della luce", s'intitola la creazione. "Un’icona contemporanea - la descrive l'artista - che si espande sulla superficie e anche nello spazio. Il male contro il bene. Il drago contro San Giorgio, ma anche il suo cavallo bianco. Il drago infilzato già non esiste quasi più, è trasparente, solo un disegno, già contagiato dall’oro della lancia del suo temerario cacciatore. San Giorgio è concentrato, per sconfiggere il male non occorre clamore piuttosto silenzio. Il male è dentro ognuno di noi, dobbiamo imparare a riconoscerlo per dargli la caccia".

Ad arricchire la collezione anche "Bukuri" di Angelo Crazyone, che con la sua ormai riconosciuta tecnica del pixel ha realizzato un volto femminile. Senza dimenticare lo splendido "Pensieri" dell'artista sardo Mauro Patta, un omaggio anch'esso al territorio di Piana e alle tradizioni arbëreshë.