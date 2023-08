Petrotto annuncia l'uscita di due nuovi singoli:​ "Parlero di te" e "Ilusiones"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottobre 2023, in uscita i singoli "Parlerò di te" e "Ilusiones" di Petrotto feat il chitarrista Antonio Di Rosalia e i Live Singers Academy, i vocalist del Prof. Petrotto. I testi sono stati scritti da Salamone e Visconti. "Questi due brani musicali - si legge in una nota - rappresentano la forza della musica nel superare ogni ostacolo nella vita quotidiana. Con musiche arrangiate da Petrotto e parole scritte da Nadia Salamone e Serena Visconti, le canzoni creano un connubio di emozioni e sensazioni che raggiungono direttamente l'anima di chi le ascolta. Affrontando tematiche profonde e significative, i brani mettono in luce la potenza della musica nel comunicare e trasmettere emozioni. Petrotto, con la sua voce e il violino, riesce a catturare l'essenza dell'amore attraverso melodie coinvolgenti e ricche di sfumature. Le parole di Nadia Salamone e Serena Visconti descrivono in modo poetico e intenso l'intensità di questo sentimento. Le illusioni e i sogni possono trasformarsi in realtà, creando un'atmosfera suggestiva e misteriosa. Questi brani accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio emozionale che lascerà un segno profondo nel loro cuore".