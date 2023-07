Petralia Soprana, al via il concorso fotografico "il borgo più bello d’Italia in uno scatto"

Pubblicato il bando del concorso fotografico “Il Borgo più bello d'Italia in uno scatto” dedicato alle bellezze di Petralia Soprana dal tema “Prospettive-Petralia Soprana e la Sicilia”. Il concorso, giunto alla quinta edizione, invita il fotografo ad esprimere nei suoi scatti la propria interpretazione del tema, utilizzando la prospettiva fotografica per indagare il connubio: “Petralia Soprana-Sicilia”. L'artista potrà immortalare il borgo in relazione al territorio siciliano e/o cogliere aspetti, usi e costumi della tradizione siciliana che si fondono con scorci, monumenti o simboli di Petralia Soprana.

La partecipazione al concorso, bandito dal Comune e sposato dall’azienda Italkali, è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie formato minimo (40 x 30 cm) unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata. Sono ammesse fotografie inedite in bianco e nero e/o colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Il materiale dovrà essere inviato o consegnato in un plico entro il 30 agosto Tutte le foto saranno esposte in una mostra che sarà allestita per l’occasione e alcune di esse faranno parte del calendario 2023 che sarà realizzato dall’amministrazione comunale.

Saranno premiati i primi tre elaborati ai quali andranno: 700 euro al 1°, 500 al 2° e 300 euro al 3°. Tutti i dettagli sono contenuti nel bando reperibile sul sito del comune di Petralia Soprana. Per visionare il regolamento e scaricare la domanda di partecipazione www.comune.petraliasoprana.pa.it