Petralia Soprana, "Il borgo più bello d'Italia in uno scatto": chi sono i vincitori del concorso fotografico

Assegnati a Petralia Soprana i premi della quarta edizione del concorso "Il Borgo più bello d'Italia in uno scatto" che quest’anno aveva come tema "Il Borgo tra luci e ombre". Prima classificata è la foto di Salvatore Guglielmo di Termini Imerese dal titolo "Tra le vie del borgo” che ritrae il profilo del Palazzo Pottino mentre un anziano si avvia verso il Palazzo Municipale. Una foto in bianco e nero che esalta le luci e le ombre dalla via Generale Medici e abbina l’elemento umano all’architettura.

La seconda foto premiata è di Epifanio Salvatore Giangrasso di Nicosia dal titolo: "La fede ad ogni angolo” che ritrae la Chiesa Madre sulla quale veglia una edicola votiva, delle tante presenti tra le viuzze del Borgo più bello d’Italia, posta nei pressi della scalinata che porta alla Piazza Duomo.

Lo scatto scelto per il terzo posto è stato quello di Giuseppe Innuso di Villarosa dal titolo "Il quadro". La foto ritrae un quadro, posto all’interno di un palazzo che si erge sulla piazza Santa Maria di Loreto, illuminato dalla luce di un balcone aperto.

Le foto vincenti sono state selezionate tra i 59 scatti che sono stati proposti dai 23 partecipanti provenienti da varie parti della Sicilia. Assieme al fotografo matrimonialista Claudio Polizzi che opera a Castellana Sicula ed Alimena hanno fatto parte della giuria Angelo Michele Curatolo, direttore della miniera Italkali e Piera Messineo per il Comune di Petralia Soprana.

La premiazione è avvenuta nella sala consiliare del Comune alla presenza dei partecipanti, della giuria e dell’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso. Dopo avere ammirato tutte le foto ammesse al concorso è arrivato il momento della scoperta di quelle vincenti alle quali è andato un premio in denaro (700-500-300 euro). Come prevede il bando del concorso le foto saranno tutte utilizzate per promuovere Petralia Soprana e faranno da cornice alle varie iniziative di promozione turistica programmate dall’amministrazione comunale.