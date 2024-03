Pesca il peluche e vinci, al via il concorso del Forum Palermo che mette in palio 400 premi

“Pesca il peluche & vinci” è il titolo del concorso che prenderà il via a Forum Palermo, martedì 19 marzo, nel giorno dedicato alla festa del papà, e si concluderà sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua. L’iniziativa, che si svolgerà in piazza Fashion (ingresso lato Uci), è indirizzata a tutti i visitatori del centro commerciale e quattrocento sono i premi immediati: peluche, uova di Pasqua e gift card.

La modalità di partecipazione al concorso è legata all’acquisto di uno, o più prodotti, in vendita presso i negozi del centro commerciale. Ed è appunto lo scontrino, rilasciato dall’esercente, che darà diritto al ritiro presso il desk della cosiddetta cartolina gioco, dove è impresso un QR code, che permetterà ai visitatori di tentare la fortuna. Ogni cliente si potrà recare ai maxi totem creati per il concorso, avvicinare la propria cartolina e, previa iscrizione, provare a vincere i premi messi a disposizione da Forum Palermo.

In totale saranno 400 i premi in palio, tra peluche, uova di Pasqua e gift card da 10 euro, una corsia preferenziale è dedicata ai clienti che si iscriveranno alla newsletter del centro commerciale attraverso il totem screen: in questo caso avranno una chance in più per ottenere i premi acquisendo, con l’iscrizione, la possibilità di tre giocate omaggio una tantum.

Il desk di gioco, allestito in piazza Fashion (aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 20), è composto da una maxi parete in plexiglass trasparente con luci led colorate dove saranno esposti i premi dedicati ai bambini. Il pannello sarà infatti popolato di orsetti di tutte le forme, colori e dimensioni, e da uova di Pasqua, per acciuffare il premio e pescare il dono da portare a casa un totem multimediale dotato di touch screen.

“Pesca il peluche & vinci” diventa così una simpatica occasione per i genitori di regalare ai loro bimbi giocattoli e cioccolata per celebrare i giorni di festa. I visitatori del centro commerciale avranno anche modo di scoprire le proposte delle nuove collezioni primavera-estate che, proprio in quei giorni, saranno esposte all’interno delle vetrine della galleria di Forum Palermo. Chi vuole raggiungere lo shopping center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla stazione centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.