Il percorso arabo normanno di luminarie natalizie tra Palermo, Monreale e Cefalù

Si è conclusa con l'accensione di un albero di Natale in Piazza Bellipanni, a Cefalù, l'ultimazione del percorso che ha illuminato e che illuminerà, fino al 10 gennaio, l’itinerario arabo normanno, tra le città di Palermo, Monreale e Cefalù. Un progetto voluto dalla Città Metropolitana di Palermo e dal sindaco metropolitano Leoluca Orlandoe realizzato dalla VM Agency Group di Vincenzo Montanelli. Così dopo l'accensione e l'allestimento degli alberi di Natale ai Quattro Canti di Palermo e in piazza Basile a Monreale anche Cefalù.

L'intero percorso di luminarie resterà acceso fino al 10 gennaio. Le luminarie sono state allestite: dai lampadari di luci in via Ruggero Settimo, alla Spalliera di Piazza Verdi di fronte il Teatro Massimo, le stelle a otto punte di via Maqueda e lungo Corso Vittorio Emanuele che raggiungono Porta Felice e i rosoni di Piazza Villena. “Il Natale illumina le menti, rende felici e fa vivere un momento di distensione lontano dalla vita quotidiana e dai problemi di tutti i giorni che in questo momento affliggono l'intera umanità. Sono contento di aver contribuito a tutto questo donando un po’ di luce alla nostra città di Palermo”, afferma Vincenzo Montanelli VM Agency Group, che prosegue: “Credo sia importante valorizzare i nostri siti dell'itinerario arabo normanno attraverso un albero che fa da trait d'union con i quattro mandamenti della città di Palermo: i Quattro Canti, crocevia conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”, conclude Montanelli.