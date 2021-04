Peppe Alberti fa breccia con il remix "Bongo cha cha cha" e il nuovo singolo Milf

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il singolo scelto è Bongo Cha Cha Cha cover della celebre hit di Caterina Valente. Questo progetto è la rivisitazione di una traccia storica, Peppe Alberti insieme a V!kav & Pasta ha voluto riprendere un brano che ha segnato l' infanzia e l'adolescenza di molti, lui afferma è bello riscoprirla ora in una nuova epoca riletta in una chiave diversa dove i giovani ballano nuove tendenze musicali, infatti ha voluto trasformare la famosa traccia In una nuova versione Latin Dance, nelle scorse settimane il brano è stato ripubblicato sui canali social del Dj e Producer, dove ha ricevuto consensi ed apprezzamenti dagli utenti facendo giri di condivisioni su altre piattaforme.

Peppe Alberti elabora sempre più progetti digitali, la fantasia e lo sviluppo musicale l'ho portano a produrre diversi lavori divenuti successi come: I LOVE NA NA NA IZAP Hot Rhythm - Besame per i mondiali di calcio 2014 mentre questa estate un nuovo singolo dal titolo Milf su etichetta DubRec made in Dubai, Only the best Record interpretato da Giusy Randazzo ma purtroppo rimasto intrappolato dal COVID Questa volta Peppe Alberti con MILF ha voluto qualcosa di diverso, "Osare" lavoro particolare e provocatorio dedicato alle donne diversamente giovani con la voglia di ribaltare gli stereotipi e i luoghi comuni legati all'età e di affermare il diritto a vivere con pienezza la propria femminilità, al di là del dato anagrafico,in poche parole avevamo programmato l'uscita del singolo con conferenza stampa ma poi arrivata la pandemia quindi insieme a Giusy Randazzo abbiamo deciso sospendere e rinviare a data da destinarsi la pubblicazione e conferenza.

Ma Bongo Cha Cha Cha e Milf saranno comunque fruibili in digitale e sulle piattaforme di streaming. https://www.youtube.com/watch?v=saWOUD2PWQU https://www.youtube.com/watch?v=4-gXqXkyRLM&fbclid=IwAR1pMm32yZRkKBVgWls8jogFuP7Jci38MfR0iFeSwz7uYnef0CRhQ51PMxM https://www.junodownload.com/products/united-talents-edm-producers-session-1/4899703-02/?fbclid=IwAR3FDSo-iSL3Ez5e2avb002jUwRCOhaQtOFCYB_AYc04yx6uGIOVnDBibvc

Redazione Papavero Magazine