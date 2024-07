Passaggio della campana per il club Inner Wheel Palermo Mondello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Passaggio del Collare Inner Wheel Palermo Mondello. Serata particolarmente emozionante e trascorsa in perfetta armonia come ci insegna la nostra associazione la celebrazione della Cerimonia del Passaggio del Collare tra la Presidente uscente Giovanna Zangara Mauro e la Presidente entrante Daniela Mazzamuto D'Anna. Presenti Maria Rita Pillitteri Vice Governatrice Distretto 211, Angela Farina Ppn, Le Past Presidenti Sabrina De Pasquali, Niny De Nicola, Donata Guaia e Teresa Bongiorno. Quest'ultimo anno è stato gestito da Giovanna Mauro in modo encomiabile, denso di attività che hanno permesso al club di brillare di luce propria per gli innumerevoli gesti di solidarietà e beneficenza compiuti.

La nuova Presidente Daniela Mazzamuto ringrazia per l’incarico ricevuto e nomina il Direttivo che la coadiuverà in questo nuovo splendido anno, nelle persone di: Erminia Sparacio segretaria, Sara Ferraro tesoriera, Loredana Zolfo Vicepresidente, Susanna Dalia Responsabile comucazioni. Il Club si è arricchito con la presenza di una nuova socia Gabriella Grillo, la quale entusiasta partecipa la sua gioia e disponibilità.