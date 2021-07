Passaggio del collare al Rotary Palermo: Aurelio Caronia è il nuovo presidente

Francesco La Rosa, presidente uscente, lascia il posto al medico radiologo con dottorato di ricerca in Radiologia Oncologica, impegnato in diversi centri di radiodiagnostica del territorio

Alla presenza di una folta platea di soci e di ospiti, nei giardini di Villa Zito, si è tenuta la cerimonia annuale del "passaggio del collare" del Rotary Club Palermo Sud. Francesco La Rosa, presidente uscente, ha passato il collare di presidente per l'anno rotariano 2021/2022 ad Aurelio Caronia, medico radiologo, con dottorato di ricerca in Radiologia Oncologica, impegnato in diversi centri di radiodiagnostica del territorio.

La cerimonia si è snodata nei rituali discorsi dei due presidenti, il primo per una breve rassegna sulle attività svolte, ancorché condizionate dalle restrizioni correlate alla pandemia, il secondo per esporre i principali punti programmatici dell'anno appena iniziato, all'insegna delle linee progettuali tracciate dal Distretto, soprattutto in tema di ambiente e di ecologia.

Era presente il Governatore Distrettuale appena insediato Gaetano De Bernardis, il quale, nel rivolgere il suo saluto ai presenti, si è soffermato sui valori fondamentali posti da sempre a base del Rotary e che ne rispecchiano i valori: integrità, diversità, servizio, leadership e amicizia rotariana, valori che continuano a guidare le scelte del Rotary.

Tra i presenti anche il governatore nominato per l'anno 2023/2024 Goffredo Vaccaro, il quale ha brevemente intrattenuto i presenti sulla grande attualità dei temi curati dalla missione portata dal Blsd (Basic Life Support Defibrillation), della cui commissione distrettuale è presidente, e ha sottolineato l'utilità della diffusione, ad ogni livello, della cultura del primo soccorso nei casi di arresto cardiaco.