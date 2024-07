Passaggio della campana per il club Rotary Palermo Mondello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Splendida e partecipata serata per il Rotary Club Palermo Mondello da parte dei soci ed ospiti . Sabato 29 giugno 2024 si svolta la cerimonia del Passaggio della Campana fra il Presidente a.r. 2023/24 Rosario Tantillo ed il Presidente a.r. 2024/25 Roberto Rispoli. Presenti per la circostanza l'Assistente del Governatore Eugenio Labisi e la Delegata d'Area per la Rotary Foundation Adele Crescimanno. Rosario Tantillo, dopo aver riassunto le numerose ma significative attività realizzate nell'anno ed evidenziato l'impatto rilevante sul territorio che si è generato attraverso il progetto Protocollo Rotary Area Panormus, con tutti i 22 club insieme realizzare 9 azioni in 6 aree tematiche, ha consegnato una serie di riconoscimenti per esprimere il personale e sentito ringraziamento a tutti i soci che grazie al proprio impegno hanno consentito il raggiungimento di importanti obiettivi, a partire dai componenti il Consiglio Direttivo ai quali ha rilasciato un Attestato di Merito e ai soci che si sono distinti per le attività svolte, targhe personalizzate.

Infine ha consegnato a Charo Medina Sanchez e Tommaso Puccio l'encomio rilasciato dal Governatore su proposta del Presidente Rosario Tantillo ruspettivamente per le attività svolte nell'Azione di pubblico interesse e nell'Azione giovani. La famiglia rotariana, inoltre , si è’ arricchita con l’ingresso di tre nuovi soci : Federica Passafiume, Danilo Ancona e Fabio Salici. Sempre emozionante il momento dello scambio del collare al quale è seguito il saluto del nuovo Presidente Rispoli e la presentazione della squadra che lo affiancherà.