Passaggio di campana al Rotary Baia dei Fenici, il nuovo presidente è Francesco Zambito

Un passaggio della campana del Rotary Club Palermo Baia dei Fenici emozionante e molto partecipato quello che si è svolto a Mondello presso “Il Circoletto”. Si è concluso un anno brillantemente guidato da Francesco Muceo, auditor di primario Gruppo bancario, che passa l’eredità a Francesco Zambito, imprenditore.

Servire per cambiare le vite, è il motto del club al quale Muceo si è ispirato mettendo del suo. Le parole conclusive del suo discorso ne hanno dato testimonianza: “Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quando termina qualcosa, diceva sempre mio nonno: un bimbo o un libro o un quadro o una casa o un muro eretto con le proprie mani o un paio di scarpe cucite da noi. O un giardino piantato col nostro sudore. Non ha importanza quello che si fa, diceva mio nonno, purché si cambi qualche cosa da ciò che era prima in qualcos'altro che porti poi la nostra impronta. La differenza tra l'uomo che si limita a tosare un prato e un vero giardiniere sta nel tocco, diceva. Quello che sega il fieno poteva anche non esserci stato, su quel prato; ma il vero giardiniere vi resterà per tutta una vita”.

Assieme alle parole e ai ringraziamenti dovuti all’intero direttivo, ognuno parte preziosa di una squadra affiatata e competente, sono stati i numeri a parlare. Ben 35 i progetti realizzati nell’arco di un anno che, seppur meno faticoso e difficile dell’anno precedente vissuto nel periodo clou della pandemia da Covid-19, ha sempre dovuto fare i conti con le restrizioni necessarie per arginare i contagi.

Tra i progetti realizzati, quello paralimpico, l’ambulatorio sociale, l’attività sul cyberbullismo, sulla violenza sulle donne e sui pericoli della rete svolta presso l’istituto Don Bosco Ranchibile, il progetto Good News Agency che ha premiato una studentessa dell’istituto artistico Catalano, il progetto Alberi, l’Sos Api ed anche un progetto a sostegno dell’Ucraina. E poi l’intera attività annuale del club tra caminetti e interclub e con 19 obiettivi raggiunti tra quelli selezionati in My Rotary. Grande soddisfazione dunque e grande gioia nell’accogliere il nuovo presidente la cui impronta l’ha già data sin dai primi minuti di insediamento: “Stasera la cravatta non era d’obbligo, - ha esordito - un pò di leggerezza che auguro a tutti noi per questo nuovo anno di impegni a servizio delle vite”. Un passaggio della campana da Francesco (Muceo) a Francesco (Zambito), sulle orme di san Francesco, a servizio degli altri.