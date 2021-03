La Pasqua solidale: insieme per i bambini di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche quest’anno torna la “Pasqua Solidale“, una bella iniziativa che mette al centro i bambini dei quartieri Zen e Ballarò/ Albergheria, con i loro bisogni ed i loro desideri. È possibile acquistare un uovo di cioccolata della Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive (Spia) – sostenendo in tal modo anche il reparto di Oncoematologia pediatrica presso l’Ospedale Civico di Palermo – oppure un gioco o un libro e lasciarlo in sospeso nei negozi Dudi Libreria e Mastro Geppetto. Il dono sarà destinato ai bambini ed alle bambine di “Associazione Laboratorio Zen Insieme” e “Giardino di Madre Teresa” (Kala Onlus), due realtà che accolgono i bambini dei quartieri Zen e Ballarò/ Albergheria.

Come fa sapere l’Associazione Laboratorio Zen Insieme: “La pandemia ha acuito le disuguaglianze già esistenti in termini di povertà educativa e materiale. Le famiglie dello Zen, quartiere in cui mancano servizi essenziali e infrastrutture di sostegno, stanno pagando il prezzo della crisi in maniera pesante. Solidarietà e condivisione sono due delle chiavi che possono restituire a queste famiglie il senso di comunità che troppo spesso le istituzioni minano a causa della loro assenza”. Anche le parole di Rosita Marchese, Kala Onlus, delineano un momento di grande difficoltà per le famiglie di Ballarò/ Albergheria: “A seguito dell’emergenza COVID 19, in quasi tutte le famiglie che seguiamo si sono aggravate le difficoltà economiche, per la perdita di lavoro o per periodi prolungati di cassa integrazione. Essere accanto a loro in questo momento di forte isolamento e ristrettezze ci permette di farli sentire meno soli, dare sostegno e strumenti per la crescita sana dei figli, per le relazioni intrafamiliari così come per i bisogni primari. Oltre alla pasqua solidale, potete aiutare le famiglie del quartiere Albergheria-Ballarò donando generi di prima necessità per bambini, giocattoli e abiti usati“.

I doni potranno essere acquistati: – direttamente nei negozi; – telefonicamente contattando i numeri: Dudi: 091 33 24 94 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13 Mastro Geppetto: 091 25 15 005 – oppure per Mastro Geppetto sul sito, inserendo nelle note la dicitura “Pasqua Solidale” e saranno consegnati ai bambini ed alle bambine dalle stesse Associazioni di riferimento, già impegnate nella distribuzione di beni primari. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è promossa da Dudi Libreria, Mastro Geppetto e Palermo Kids.