Partinico, premio prestigioso per Marialetizia Ponte

La partinicese Marialetizia Ponte, PhD e assegnista di ricerca del Dipartimento SAAF - Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo, è stata premiata dall’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali con l’ASPA Young Researcher Award – Best Oral Presentation per il lavoro dal titolo "Dehydratation preserves the ability of tanniferous Sulla forage (Sulla coronaria (L.) Medik.) to improve nutritional, microbial and sensory traits of sheep cheese".

La selezione, a cui hanno partecipato 94 giovani ricercatori under 35, si è basata sulla valutazione di esperti del settore che hanno tenuto conto dell’originalità, del carattere innovativo e del rigore metodologico del contributo sperimentale, nonché della chiarezza di esposizione del lavoro e della qualità della successiva discussione. Con il premio, attribuito in occasione del Congresso ASPA 2023, la dott.ssa Ponte si è aggiudicata la partecipazione al 75th International European Federation of Animal Science (EAAP) Congress.