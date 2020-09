Parte "Sicily Coast2Coast": il giro della Sicilia in bicicletta per sportivi e appassionati

Un giro per la Sicilia in bicicletta in otto tappe (per circa 1.000 km) per la valorizzazione del territorio in chiave green, aperto gratuitamente a sportivi e appassionati. È quanto previsto dal progetto, ideato e realizzato dall’associazione sportiva “Now Team”, che prenderà il via venerdì 25 settembre dalla borgata marinara di Mondello (Palermo). Sarà Daniele Di Gregoli, atleta e comunicatore dell’associazione, a condurre questo giro che toccherà tutte le province siciliane, passando per borghi marinari, spiagge, campagne, angoli insoliti e nascosti, alla scoperta di tradizioni paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Un viaggio all’insegna dello sport, della sicilianità e dell’interazione col territorio. L’itinerario interesserà nello specifico i comuni di : Alcamo, Avola, Balestrate, Carini, Castelvetrano, Itala, Mazara del Vallo, Monforte San Giorgio, Oliveri, Pozzallo, Priolo Gargallo, Taormina, Termini Imerese, Trapani e Tusa.

Per aderire all’iniziativa, che potrà essere partecipata interamente o singolarmente a tappe prescelte è possibile contattare l’associazione sportiva Now Team al numero 3284168434 o all’indirizzo email nowteamtriathlont@gmail.com. La partecipazione è interamente gratuita e prevede, oltre l’assistenza, anche un supporto logistico per il trasporto di un piccolo bagaglio, nel caso in cui si volesse prendere parte al giro completo.

Il tour sarà interamente video documentato e accompagnato da micro racconti legati alla storia, alle tradizioni, alla gastronomia locale, alle cantine, birre artigianali e prodotti tipici, oltre che naturalmente allo sport. Ciò al fine di produrre un documentario volto alla promozione delle coste siciliane attraverso il cicloturismo, che sempre più si sta spopolando in tutto il mondo come stile di viaggiare green.

Il video sarà presentato nei più grandi saloni internazionali del Turismo, diventando bagaglio di comunicazione per la promozione della Sicilia ed inoltre sarà lanciato sulla piattaforma YouTube supportato da una campagna di marketing digitale.

L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, assessorato Turismo, Sport e Spettacolo; dall’Ars e dell’Associazione nazionale Comuni italiani.