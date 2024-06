Parco delle Madonie, interventi straordinari sulla cascata Scopalacqua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono appena stati ultimati gli interventi tecnici di riqualificazione dell'area adiacente al Vallone Scopalacqua, uno dei punti panoramici del Geoparco Mondiale Unesco Madonie, in territorio di Petralia Sottana lungo la SP 54. Si tratta di importanti azioni come infrastrutturazione e misure di sicurezza attorno all’area del geosito Scopalacqua visitata dagli ispettori Unesco nel corso dell'ultimo sopralluogo in Sicilia e oggetto di precise osservazioni. I lavori sono stati effettuati in sinergia tra Ente Parco delle Madonie e Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale.

Per il commissario straordinario Salvatore Caltagirone “Il lavoro continua senza sosta per recuperare la complessa situazione ereditata al mio insediamento. Non vi è tempo da perdere, occorrono i fatti e i fatti si ottengono solo grazie al lavoro che l’Ente attualmente sta effettuando, e con la giusta e condivisa visione futura". La Cascata di Vallone Scopalacqua dà origine al torrente Mandarini, ed ha un dislivello di circa 40 metri su rocce di quarzo fortemente inclinate. Attorno troviamo una rigogliosa vegetazione fra cui anche gli alberi di agrifoglio. A monte della cascata, si osservano rocce del Flysch Numidico e troviamo una specie botanica rara chiamata dai locali Filici francisi, una felce acquatica. Sul Geosito uno interessante studio è stato realizzato nel 2022 dai geologi fratelli Fabio e Alessandro Torre, cui è stato recentemente demandato il compito di redigere la nuova mappa dei Geositi del Geopark Madonie.