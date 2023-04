Il Gal Madonie presente al Parco di Himera per la presentazione del romanzo Falaride e la terra del mito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Gal Madonie insieme alla condotta slow food delle Madonie sarà presente presso il Parco di Himera in occasione della presentazione del romanzo Falaride e la terra del mito di Roberto Tedesco, edito da Spazio Cultura Edizioni, che si terrà domenica 30 aprile alle ore 10:30 presso il Museo Pirro Marconi (SS.113 – Buonfornello) di Termini Imerese. Slow food sarà presente con il suo fiduciario Giuseppe Giaimo e con alcuni produttori madoniti per far conoscere i prodotti del territorio ma soprattutto per programmare assieme al Gal Madonie guidato da Francesco Paolo Migliazzo la realizzazione di una vetrina permanente di prodotti della terra presso il Parco Himera.

All’appuntamento dal tema Solunto e Cartagine un ponte di Culture sarà presente Nabila Hermi, Console A.I. di Tunisia a Palermo; concluderà i lavori l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e I.S. Francesco Paolo Scarpinato. Introduce e modera Domenico Targia Direttore Parco Archeologico di Himera, Solunto e lato. Dopo i saluti istituzionali di Maria Terranova Sindaco di Termini Imerese, Michela Taravella Sindaco di Campofelice di Roccella e Rosa Lo Bianco Presidente Archeoclub Himera, interverranno l’editore Nicola Macaione e l’autore del libro Roberto Tedesco; Rosa Maria Cucco Archeologa della Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo, Francesco Paolo Migliazzo Presidente Gal Madonie e Mario La Rocca Dirigente Generale Dipartimento regionale. È prevista anche la visita guidata dall'archeologa del Parco di Himera Laura Di Leonardo