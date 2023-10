Il Parco delle Madonie presente nello stand delle aree protette della Regione siciliana a Didacta 202

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche quest’anno il Parco delle Madonie era presente nello stand delle aree protette della Regione Siciliana a DIDACTA 2023, svoltasi presso l’Ente Fiera di Misterbianco dal 12 al 14 ottobre. L’Ente Parco che fa parte della Rete Nazionale di Osservatori e Uffici per la biodiversità, ha sviluppato d’intesa con l’Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente Elena Pagana, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente Patrizia Valenti e il Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Fulvio Bellomo, una pianificazione finalizzata alla valorizzazione della propria area protetta, con programmi di educazione ambientale particolarmente rivolti alle scuole, secondo il Piano Operativo definito dall’Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana (Orbs).

L’Orbs definisce i propri obiettivi e le linee strategiche prioritarie con gli indirizzi della Strategia Europea della Biodiversità e in quanto tale, lo sviluppo programmato delle aree naturali protette, non può che procedere attraverso una combinazione di elementi, che gravitano intorno ai territori ospitanti bellezze e preziosità endemiche. La partecipazione dell’Ente Parco a Didacta 202 è avvenuta, tra l’altro, con un programma arricchito da una serie d’incontri con il pubblico che hanno avuto modo di sperimentare un “percorso sensoriale” appositamente creato dagli operai del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, guidati dal dirigente provinciale Sidoti, per consentire ai visitatori di esplorare alcuni elementi naturali inseriti in un contesto scenico di pannelli raffiguranti la natura in tutte le sue diverse componenti: vulcano, mare, montagne, bosco, grotte naturali. Nelle sale convegnistiche, invece, sono stati presentati i seminari scientifici (alcuni validi per il rilascio di attestato di frequenza attività formativa) tra i quali quelli sulla tutela dell’Abies nebrodensis e l’importanza del Geopark.

Come da programma, tra le sessioni formative inserite in elenco, l’Ente Parco delle Madonie, ha curato la presentazione delle proposte didattiche di educazione ambientale per offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere itinerari urbani e naturalistici ed approfondire tematiche legate alla conservazione ambientale e alla biodiversità (https://artacloud.regione.sicilia.it/s/z8E8Y5LoQJXMCKQ) e creato con i visori spettacoli virtuali, permettendo al visitatore di fare un tour per conoscere la biodiversità marina e terrestre nel Parco delle Madonie. Per il Commissario dell’Ente Parco Caltagirone – “la partecipazione a Didacta non può che contribuire alla pianificazione, programmazione e gestione territoriale ed ambientale. Sensibilizzare le scuole per la promozione di educazione ambientale, discutere con i giovani sui temi della biodiversità e della sua conservazione, rappresenta un’opportunità per la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore. Il gran numero dei visitatori presso lo stand della Regione Siciliana, ha soprattutto attestato, un grande interesse turistico da parte delle Istituzioni scolastiche di diverse Regioni italiane.

Tuttavia è proprio l’osservanza delle norme in materia di tutela ambientale che può dar luogo a un sistemico progetto di educazione ambientale, transizione ecologica, educazione alla Terra inserito nella rete delle aree regionali protette. Da Didacta – conclude - le prospettive future sono quelle di mettere al centro la persona in una Società che abbia anche una dimensione digitale innovativa con nuovi modelli di impresa e di aggregazione economica.