Parco delle Madonie alla Notte bianca del cinema: ecco il premio fotogrammi di pietra

Notte bianca del cinema. L'Ente Parco delle Madonie presente sabato sera alla VI^ edizione della Notte Bianca del Cinema - Premio fotogrammi di pietra - che si svolge ogni anno a Petralia Sottana. Il Commissario Straordianario Salvatore Caltagirone ha premiato Lollo Franco, attore, regista, scenografo, direttore artistico, organizzatore teatrale. Il noto regista, da diversi anni, lavora perché il mondo del cinema arrivi anche dentro le carceri palermitane, facendo immaginare ai detenuti un futuro diverso e quindi il loro riscatto sociale.

Dice il Commissario Caltagirone: "è stata una serata all'insegna del cinema che guarda ai problemi della società, alla rieducazione nelle carceri, al riscatto sociale, alla legalità. I miei complimenti vanno agli organizzatori della Grifeo Eventi e all'Amministrazione Comunale".

Ancora il Commissario: ''sono davvero contento, infine, per l'apprezzamento e i complimenti pubblici ricevuti da Lorenzo Caravello e Luigi Parisi della Fedic, per l'attività svolta dai nostri dipendenti che hanno permesso gli spostamenti nel territorio madonita per consentire le riprese de: Il sonno dei Giganti nell'ambito del Campus "Naturalmente Cinema".

Oltre a Lollo Franco, ospiti della serata, Vincenzo Pirrotta, Aurelio Grimaldi, il fotografo e reporter Tony Gentile, Magda Richiusa, Luigi Parisi e Lorenzo Caravello della Fedic e Vincenzo Amato in video messaggio. La serata è stata condotta con la consueta grande professionalità da Elvira Terranova.