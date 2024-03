Paramount+ riporta Zorro in tv: nel cast c'è Salvo Ficarra

Paramount+ e France Télévisions, insieme a France Tv distribution presentano la loro nuova, attesissima serie Zorro (titolo provvisorio) con Jean Dujardin, Audrey Dana, André Dussolier, Eric Elmosnino e Grégory Gadebois. Nel cast internazionale anche l’attore palermitano Salvatore Ficarra. La serie verrà lanciata prossimamente su Paramount+ prima di essere trasmessa su France Télévisions.

La trama

Nel 1821, Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, la città sta affrontando problemi finanziari a causa di un uomo d'affari locale, l’avido Don Emmanuel, e i suoi poteri come sindaco non sono sufficienti per combattere l'ingiustizia. Per 20 anni Diego non ha usato la sua identità da Zorro, ma sembra che non abbia altra scelta che riportarla indietro per il bene comune. Ma Diego fatica a bilanciare la sua doppia identità sia come Zorro, sia come sindaco, causando tensione al suo matrimonio con Gabriella, che non è a conoscenza del suo segreto. Diego riuscirà a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale nel caos?

Creata da Benjamin Charbit (Sous Contrôle, Gagarine, Notre Dame, Les Sauvages, En Liberté) e Noé Debré (Parlement, Stillwater, Dheepan), la serie in 8 episodi è co-prodotta da Paramount+, France Télévisions, Le Collectif 64 (Marc Dujardin) e Bien Sûr Productions (Julien Seul). Scritta da Benjamin Charbit, Noé Debré e Emmanuel Poulain-Arnaud (Le Test), la serie è diretta da Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) e Emilie Noblet (Bis Repetita, Parlement, Les 7 vies de Léa).

La serie sarà prossimamente disponibile su Paramount+ in Italia, oltre che in Francia, Regno Unito, Germania e LATAM. France Tv Distribution gestisce le vendite per tutti gli altri territori.

La carriera di Ficarra

Salvatore Ficarra, 53 anni da compiere a maggio, ha iniziato la sua carriera in tv partecipando alla serie Grand Hotel Cabaret nel 1993. Nell'estate 1997 è tra i comici della trasmissione di Raiuno Va ora in onda. Assieme a Valentino Picone, conosciuto nel 1993 in un villaggio turistico, ha creato il duo Ficarra e Picone, con il quale ha partecipato alle trasmissioni Seven Show, Zelig, Zelig Circus, Gnu, L'ottavo nano e dal 2005 ha condotto numerose edizioni di Striscia la notizia. Il debutto al cinema a 29 anni come comparsa nel film Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo nella scena finale tra il pubblico urlando "Pirandello sei un poeta" ad Aldo. Poi ha recitato anche come protagonista insieme a Picone nei film Nati stanchi del 2002. Da lì in poi una lunga serie di altre pellicole a partire da Il 7 e l'8 del 2007.