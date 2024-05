Le scuole palermitane adottano la città nel nome di Santa Rosalia: nel weekend aprono 18 siti, ecco quali

Diciotto siti da visitare nel weekend, gratis e senza prenotazione. Le scuole palermitane continuano ad adottare la città: sabato 11 e domenica 12 maggio torna “Panormus”, il progetto del Comune di Palermo giunto alla sua XXVIII edizione e quest’anno dedicato a Santa Rosalia in occasione del IV centenario del ritrovamento delle sue spoglie.

Il secondo fine settimana della manifestazione prevede otto itinerari per un totale di diciotto siti adottati. Palazzo Branciforte, il Santuario di Monte Pellegrino, la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria e ancora Palazzo Alliata di Villafranca, l’Oratorio del Santissimo Rosario in San Domenico, ma anche il Baglio Benso degli Orfanelli, per onorare il quartiere “Montegrappa Santa Rosalia”, o il murale dell’artista Tvboy all’interno dello storico mercato della Vucciria.

Protagonisti del secondo weekend di Panormus saranno gli studenti e le studentesse di una ventina di scuole, dalla primaria fino al liceo, pubbliche, paritarie o private: DD Partanna Mondello, ICS Margherita Hack, Scuola paritaria Giacomo Cusmano, Liceo Classico Vittorio Emanuele II, ICS Sferracavallo Onorato, ICS Rita Atria, DD Garzilli - Plesso Trinacria, ICS Di Vittorio, DD Gabelli, ICS Pirandello Borgo Ulivia, Istituto Maria SS del Rosario, Scuola paritaria Collegio di Maria al Capo, ICS Abba – Alighieri, ICS Manzoni -Impastato, ICS Colozza – Bonfiglio, Liceo G.A. De Cosmi, ICS Maredolce, Istituto Santa Maria Mazzarello, ICS G. Scelsa, ICS Scinà Costa.

La lista completa dei siti e i giorni e gli orari in cui sarà possibile visitarli è consultabile qui. Oltre alle tradizionali visite di palazzi e monumenti, il weekend sarà animato anche da performance e attività laboratoriali. Sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13, nel sagrato della Cattedrale l’Ic Sferracavallo Onorato metterà in scena (previste numerose repliche) lo spettacolo "Sta città deve essere bellissima". Lo stesso giorno e negli stessi orari, a piazza Villena (Quattro Canti) l’Ic Di Vittorio proporrà un laboratorio di linoleografia e stampa a caratteri mobili, dedicato alle grandi figure femminili palermitane.

Si segnala infine il percorso culturale all’interno del mercato della Vucciria, ideato dal Liceo De Cosmi in collaborazione con l’Instituto Cervantes, che prevede numerose visite a partire dal murale di TvBoy dedicato a Santa Rosalia, sabato mattina e sabato pomeriggio e domenica mattina. Le visite ai siti di Panormus sono tutte gratuite e non è richiesta la prenotazione.