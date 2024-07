Al via le selezioni per "Panormos contest 2024"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riparte il Panormos Contest la competizione organizzata e promossa da Panormos Officina Artistica per aspiranti attori, doppiatori e da quest'anno cantanti. La competizione è giunta alla quarta edizione e sono già aperte le iscrizioni e selezioni per decidere i futuri finalisti che ad ottobre2024 si esibiranno dal vivo davanti alla giuria selezionata. Le selezioni online sono già aperte fino al 9 agosto 2024 e trovate tutte le informazioni per partecipare attraverso i canali ufficiali social: Instagram, Facebook e TikTok di Panormos Officina Artistica. Un contest di recitazione, doppiaggio e canto aperto ad aspiranti attori/doppiatori/cantanti. Mettiti in gioco e divertiti con noi! Resta aggiornato sui nostri canali social su altre novità relative al Contest.

Clicca qui per scaricare il bando.

Per info e disponibilità: 0918545217 (anche WhatsApp) 0917465443 (solo chat WhatsApp)