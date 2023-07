L'epidemiologo e la ricerca sui cibi anti-cancro: "Il pane e panelle fa bene"

Il pane e panelle fa bene. A determinate condizioni. A dirlo è Franco Berrino, noto epidemiologo, che per molti anni ha lavorato all'Istituto nazionale tumori di Milano, coordinando un progetto sulla relazione tra alimentazione e tumori e che oggi promuove la corretta alimentazione come prezioso strumento per prevenire l’incidenza del cancro.

Berrino, intervistato dal giornale online Cronache di gusto ha spiegato come la dieta cosiddetta macro-mediterranea aiuti a vivere meglio ed in salute. “Abbiamo adottato il termine macromediterranea – afferma l'epidemiologo – per descrivere una cucina che rispetta la tradizione mediterranea, le tradizioni orientali, la filosofia macrobiotica dell’equilibrio fra l’energia yin (femminile, rinfrescante, rilassante) e yang (maschile, riscaldante, attivante e contraente) e le raccomandazioni ufficiali degli organismi scientifici, in particolare il Codice Europeo Contro il Cancro, ricordando che chi lo rispetta muore meno non solo di cancro, ma di tutte le malattie croniche degenerative. La scienza moderna sta riscoprendo la validità delle tradizioni millenarie dei popoli che riconoscevano nei cibi la presenza di energie vitali e il potere di equilibrare o di squilibrare la nostra salute”.

Ed ecco come entra in scena il palermitanissimo pane e panelle. "E' facile riconoscere in queste raccomandazioni - continua Berrino - la dieta mediterranea del Sud Italia di cento anni fa. Gli scienziati che hanno redatto queste raccomandazioni hanno semplicemente scoperto, dopo anni di studi, che va proprio bene mangiare come quasi tutti i popoli del mondo hanno mangiato per millenni prima della rivoluzione industriale: cereali (che allora non si chiamavano certo 'integrali' perché si mangiava quello che elargiva la natura, senza soverchie manipolazioni da parte dell’uomo), accompagnati da legumi (pasta e fagioli, pane e panelle, risi e bisi, la mesciua spezzina), verdure, frutta e solo occasionalmente cibo animale”.

Il pane e panelle rientra dunque tra i cibi sani perché unisce cereali e legumi. E con la frittura come la mettiamo? "Tutto dipende da cosa si usa per friggere – spiega Berrino –. Se fatto con olio extravergine di oliva o persino con lo strutto di una volta, ottenuto da animali che mangiavano cibo sano e non scarti di produzione dei caseifici come avviene oggi, anche il fritto va bene, purché sia una frittura rapida, fatta in grasso buono”.

Berrino racconta anche come ha scoperto il pane e panelle, una cinquantina di anni fa: “E’ stata una delle prime volte che sono venuto a Palermo per lavoro – racconta –. Ho assaggiato il pane e panelle alla Vucciria e poi anche le stigghiole. Tra gli ottimi cibi tipici della vostra zona c’è anche il macco di fave. In generale i contadini siciliani che mangiavano legumi ogni giorno, avevano una dieta molto sana".