Panathlon International Club, Andrea Vitale eletto presidente

Andrea Vitale è stato eletto per acclamazione presidente del Panathlon International Club di Palermo per il biennio 2024-25. Il Panathlon è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del Cio, ed è fondato sul volontariato dei soci. SAi propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

L'elezione delle cariche sociali è avvenuta lunedì 29 gennaio presso Villa Lauria a Mondello. L'assemblea è stata presieduta dal past president Gabriele Guccione. Dopo un minuto di raccoglimento per ricordare il consigliere internazionale, il professore Eugenio Guglielmino, deceduto improvvisamente domenica a Catania, si è passati alla votazione delle cariche sociali del Club con la collaborazione del segretario Francesco Modica.

Alla unanimità e per acclamazione è risultato eletto Andrea Vitale come presidente. Consiglieri saranno Roberta Cascio, Dario Cerasola , Giuseppe Chianello, Nino Di Cara, Giuseppe Piraino, Fabrizio Scalia Nicolini, Beppe Tisci e Eduardo Traina. Eletti anche i componenti del Collegio di Controllo amministrativo: Michele Bevilacqua, Nelio Caldarella e Marco Costa. I componenti del Collegio Arbitrale sono Pietro Accurso, Giuseppe Minà e Fabio Savagnone.