Da Rotterdam a Palermo in bici: il viaggio di 8 studenti per la ricerca sulle malattie cardiache

Stanno attraversando l'Europa in bicicletta con destinazione Palermo: è questo il folle viaggio di un gruppo di otto studenti olandesi a favore della ricerca sulle malattie cardiache in partenza da Rotterdam. Si chiama "Heart to Handle" il giro sulla due ruote pensato per aiutare a prevenire la morte cardiaca improvvisa e i problemi cardiaci negli atleti, identificando i limiti dello sport per i diversi tipi di cuore. Il progetto, il cui coordinatore è il dottor Harald Jørstad, è stato realizzato all'Umc di Amsterdam.

Il tour inizierà nei Paesi Bassi e viaggerà attraverso il Belgio, la Francia, la Svizzera e infine l'Italia. Il team sta cercando il supporto della comunità locale in Italia per fornire posti letto lungo il percorso. Gli studenti saranno in Italia dal 15 luglio al 3 agosto e sono in cerca di alloggi. Il percorso italiano toccherà le città di Como, Brescia, Parma, Bologna, Firenze, Siena, Viterbo, Roma, Napoli e Salerno. Da Salerno la squadra prenderà la nave per Messina e andrà in bicicletta a Palermo.

"Cerchiamo un alloggio che fornisca una doccia e un posto dove dormire o accamparci - raccontano gli studenti -. Qualsiasi idea e aiuto è molto apprezzata e sosterrà direttamente la raccolta fondi". Il capitano della squadra Romy de Jonge spiega: "L'obiettivo di Heart to Handle è aiutare a migliorare la salute degli atleti comprendendo come spingere in sicurezza i limiti del nostro corpo. Siamo grati per qualsiasi assistenza la comunità locale possa fornire mentre continuiamo il nostro viaggio attraverso l'Italia". Studiando i cuori più stressati del Team-Nl, il team del dottor Jørstad mira a determinare i limiti di sport sani e prevenire eventi cardiaci negli atleti a tutti i livelli.