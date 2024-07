Ladies open al Country: Auto System main sponsor del torneo di tennis femminile di Palermo

Al Country Club Palermo si sta svolgendo la 35esima edizione del "Palermo Ladies Open", prestigioso torneo di tennis femminile che si svolgerà fino 21 luglio 2024 sui campi in terra rossa del circolo palermitano. Il "Palermo Ladies Open", torneo WTA 250 con una lunga e rinomata tradizione, richiama ogni anno le migliori giocatrici del panorama internazionale, offrendo un palcoscenico d'eccezione per sfide avvincenti e momenti di grande spettacolo.

E la partnership tra Auto System e il Country Club Palermo si concretizza in un sostegno concreto al torneo, che quest'anno vedrà la partecipazione di 32 atlete nel tabellone principale, 16 coppie nel torneo di doppio e 24 tenniste nelle qualificazioni. La presenza di Auto System sarà tangibile in diverse aree del torneo con la brandizzazione dei campi da gioco e con l’esposizione delle vetture Škoda: gli appassionati di tennis e di motori potranno ammirare da vicino alcune delle vetture più rappresentative della gamma Škoda, posizionate in aree dedicate all'interno del Country Club.

"Siamo orgogliosi di essere Main Sponsor del Palermo Ladies Open con Škoda", ha dichiarato Gabriele Lo Cascio, Head of Marketing di Auto System. "Questa partnership rappresenta per noi un'importante opportunità per sostenere il tennis femminile e promuovere i valori di sportività, fairplay e tenacia che condividiamo con il Country Club Palermo e con il marchio Škoda". Il Presidente del Country Club Palermo, Giorgio Cammarata, ha espresso la sua grande soddisfazione per la collaborazione con Auto System: "Siamo felici di avere al nostro fianco un partner così prestigioso come Auto System, che condivide con noi la passione per lo sport e l'attenzione al territorio. La loro presenza al Palermo Ladies Open con Škoda contribuirà ad arricchire ulteriormente il torneo e a renderlo un evento davvero speciale".