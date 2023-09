VIDEO | Palermo Comic Convention, l'ottava edizione chiude con 48 mila presenze

La manifestazione ha trasformato ancora una volta i Cantieri Culturali in un vero parco giochi di colori, fumetti e attività per famiglie. Ottomila visitatori in più rispetto al 2022. Bagno di folla per Giorgio Vanni, il re delle sigle tv degli anni 2000 e per Sylvester McCoy, lo stregone Radagast ne "Lo Hobbit" e la settima reincarnazione del Dottore in "Doctor Who"