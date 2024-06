Successo per il Palermo Coffee Festival: all'Orto Botanico oltre 3 mila visitatori

Oltre tremila presenze, 50 espositori, 10 mila caffè preparati, 400 vini degustati, circa duemila assaggi di olio evo. Questi i numeri della seconda edizione del Palermo Coffee Festival, la prima manifestazione in Italia interamente dedicata al mondo degli Specialty Coffee e alle filiere sostenibili del caffè, dell’olio e del vino, che si è svolta sabato 1° giugno all’Orto Botanico di Palermo. Anche quest’anno, il festival è stato organizzato da Morettino, in collaborazione con CoopCulture e Orto botanico di Palermo.

Tra i viali dell’Orto botanico in scena circa 50 produttori selezionati tra le migliori micro roastery d’Italia, cantine vinicole siciliane e produttori di olio Evo. Al loro fianco presenti artigiani produttori di farine da grani antichi, di frutti tropicali, di tè e tabacco, di piante aromatiche officinali, di distillati siciliani fino al Cioccolato di Modica.

Lo scopo del Palermo Coffee Festival è quello di creare e diffondere cultura del caffè, bevanda tanto diffusa in Italia quanto poco conosciuta e valorizzata, mettendola a confronto con le filiere del vino e dell’olio, che grazie alla dedizione dei produttori e alla loro opera di divulgazione nel tempo, sono riusciti a creare consapevolezza e curiosità attorno a esse.

Il tema della seconda edizione del festival è stato "La Sicilia inedita", fatta da visionari e coraggiosi produttori che hanno creduto nella nostra terra scommettendo su nuove colture o riscoprendo quelle perdute, valorizzandole e raccontandone l’identità. Vasto il calendario di appuntamenti: masterclass, live show, educational e laboratori per bambini, tutto legato insieme dal fil rouge del caffè.

Grandissimo successo per le 4 masterclass, tutte sold out nel giro di poche ore dall’apertura delle prenotazioni, dedicate agli Specialty Coffee e ai caffè etici di Slow Food Coffee Coalition, al confronto Caffè e Vino a cura di Luigi Salvo di Ais Palermo, e al mondo dei distillati, con la distillazione live del Gin siciliano.

I live show hanno avuto invece come protagonisti il campione italiano Barista Federico Pinna, il campione italiano di Latte Art Matteo Beluffi e il Maestro gelatiere Antonio Cappadonia. Tre poi gli educational, dedicati agli aspetti sensoriali del caffè, a cura di Sca Italy e Andrej Godina della Guida delle torrefazioni Camaleonte, e dell’olio evo, guidati dalla giornalista Maria Antonietta Pioppo. Infine, due laboratori per i bambini a cura di Orto capovolto, per fare scoprire ai più piccoli come riutilizzare il caffè divertendosi.

“Siamo stati travolti dalla curiosità di tantissimi appassionati e coffee lover, soprattutto stranieri, che hanno partecipato con un grande spirito di condivisione, che era tra le attese e gli obiettivi del festival - racconta Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori - Abbiamo registrato un grandissimo entusiasmo tra gli ospiti siciliani e internazionali accorsi per l’evento, che passeggiando tra i viali dei Giardini Botanici hanno potuto degustare esclusivi Specialty coffee, esplorare nuovi terroir di vini e oli siciliani e confrontarsi direttamente con i produttori presenti nei banchi di degustazione e con i relatori delle masterclass, ascoltando le loro storie e tanti curiosi aneddoti. Tale successo ci motiva a continuare sulla strada della divulgazione della cultura del caffè, abbracciando sempre la nostra straordinaria terra, che continua a ispirarci e sorprenderci. Appuntamento al 2025 con la nuova edizione del Palermo Coffee Festival”.