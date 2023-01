Rivista americana di viaggi: "Palermo tra le 25 città più belle del mondo"

Travel + Leisure, rivista americana dedicata ai viaggi, inserisce Palermo tra le 25 città più belle del mondo. Il capoluogo siciliano si trova in ottima compagnia con metropoli dal fascino indiscusso come Parigi, New York, Londra, Roma e altri meravigliosi luoghi come Rio de Janeiro, Buenos Aires, Edimburgo.



Quella stilata dal mensile statunitense non è una classifica ma una lista. Palermo viene descritta come "dinamica, decadente e soleggiata". Caratteristiche che la rendono "un sogno per gli appassionati di architettura, i buongustai e tutti gli amanti della vita".

"Potresti pensare che il teatro dell'opera più grande d'Italia sia a Roma o a Milano - scrive ancora Travel + Leisure - ma è qui. La cupola di rame del Teatro Massimo si erge a circa 75 metri sopra la piazza storica su cui si trova (i fan di White Lotus riconosceranno il teatro dalla seconda stagione)". E ancora si fa cenno alla "sorprendente Cattedrale" e si invitano i visitatori a dirigersi sul tetto "per vedere lo skyline di terracotta dell'antica città che precipita verso il Mar Tirreno".

Secondo il magazine però, oltre le bellezze architettoniche, "è il battito della vita che rende davvero la città un posto meraviglioso: motorini ronzanti, palme ondeggianti, coppie italiane che passeggiano a braccetto lungo strade secolari". E infine: "Da non perdere il labirinto simile a un suk del mercato di Ballarò, dove i palermitani acquistano mandorle, olive, spezie e pomodori color rubino a sacchi. Mentre il pomeriggio si trasforma in serata, accomodati per un Aperol spritz o un terroso nero d'Avola nella bohémienne piazza Caracciolo e osserva lo svolgersi della notte".