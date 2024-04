"Palermitani": il nuovo progetto del gruppo Villa Muerte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si intitola "Palermitani" il nuovo EP del gruppo Villa Muerte, composto da otto brani, quasi tutti in dialetto. Dopo il successo del brano "Ragazzi Fuori" , andato virale su Tik Tok, il gruppo che nasce nel quartiere Zen è nuovamente pronto a lasciare il segno della propria identità musicale. E lo fa con questo progetto molto attuale quanto imprevedibile, che non passerà inosservato. A conferma dell' ottimo momento di riscatto che sta vivendo la musica rap in Sicilia. Che proprio grazie a città come Palermo e Catania, continua a farsi strada in tutta Italia. "Palermitani" è disponibile su tutte le piattaforme musicali.