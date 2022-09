"Palermitana", nasce la colonna sonora della città: la canzone è di Giovanna Ferrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Palermitana" è il titolo del nuovo brano dedicato alla città di Palermo e alla diffusione della sicilianità nel mondo, scritto dalla compositrice e violinista Maestro Giovanna Ferrara conosciuta nel panorama artistico musicale a livello nazionale e internazionale.

Il brano contenuto nel videoclip girato il 30 aprile 2022, è un inno alla città di Palermo, e vuole essere uno strumento di promozione e valorizzazione della città di Palermo, della cultura palermitana, e contestualmente della sicilianità nel mondo. Il videoclip con la sua musica inedita desidera essere un mezzo concreto per divulgare nel mondo le bellezze artistiche archeologiche e monumentali e demoetnoantropologiche della sicilianità e della città di Palermo, ed in particolare creare sinergia tra musica e arte per valorizzare i gioielli che arricchiscono quell'enorme tesoro culturale fatto di storia e monumenti della città di Palermo, e tra questi " il Ponte dell’Ammiraglio".

Il ponte edificato sotto Ruggero II (1130-1154), è una importante testimonianza di architettura civile di età normanna, ed uno dei massimi prodotti d’ingegneria medievale in area mediterranea, che dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'Umanità (Unesco) nell'ambito dell'itinerario " Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalu' e Monreale". Il brano " Palermitana" dedicato alla città di Palermo intende valorizzare e rilanciare la città di Palermo a livello internazionale, esaltare i suoi monumenti, le sue bellezze storiche e monumentali d'inestimabile valore, ed in particolare lo storico Mercato del Capo, in quanto sito produttivo e turistico, evidenziando la visibilità dell’aspetto culturale, turistico e storico del mercato, e promuovendolo anche attraverso la riconoscibilità del logo disegnato e realizzato dal creativo Francesco Panascì di cui i diritti sono riservati.

Obiettivo del progetto "Palermitana" e della emozionante e passionale musica accompagnata da trilli arabeggianti realizzati dal Maestro Giovanna Ferrara, è quello di promuovere in Europa e nel mondo l’arte, la cultura, la lingua, la musica, il turismo palermitano e siciliano, diffondere nel mondo una nuova immagine della meravigliosa ed amata città di Palermo, con un nuovo volto, moderno, affascinante, coinvolgente e passionale, avvolto da una musica capace di trasportare attraverso le cellule sonore il cuore e l'anima al ricordo delle antiche melodie arabo-normanne della nostra sicilia.

Palermo non è solo un insieme di edifici, di piazze, di luoghi vicino il mare, essa è stata plasmata da numerose culture : fenici, cartaginesi, romani, bizantini, arabi, normanni, angioini, aragonesi, spagnoli, sabaudi, austriaci, borboni, e ogni cultura ha lasciato un segno indelebile, una profonda eredità che nessuno potrà mai cancellare. Palermo, città del sole, dell'allegria, del vivere sereno, romantica, amata, che spera ancora in un futuro migliore per se stessa e i suoi figli palermitani.

Il video e la musica " Palermitana" celebrano la tanto amata città di Palermo per ricordare le sue tradizioni, la sua lingua, gli usi, e costumi, la sua accoglienza, l'imponenza , la sua autorità, il suo amore per gli stranieri, le sue vittore contro il pizzo e la mafia, il suo impegno per la legalità, il suo dialetto particolare, il suo essere madre, sorella, figlia, moglie. Produttore del video è l'Associazione Culturale Brancaccio e Musica di Palermo, cui Presidente è lo stesso Maestro Giovanna Ferrara.

Musica originale, composizione, arrangiamenti e soggetto : Ferrara Giovanna. Registrazione, mixaggio e masterizzazione a cura di Piero Sala, Regia: Raimondo Mancuso, Attore : Salvatore Giovanni Furnari, Montaggio e post-produzione : Andrea Schimmenti. Il Video è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Palermo, Palermo Film Commission Comune di Palermo, Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Assessorato ai beni Culturali, Associazione Culturale Brancaccio e Musica, E.C.U. European Culture University – Palermo, e della Media Partner del giornale " Il Moderatore".

Il video sarà presente su tutti i canali social, su you tube e su tutte le piattaforme musicali digitali. Il video sarà presentato ufficialmente giorno 27 settembre 2022 alle ore 18.00 alla Conferenza Nazionale dal titolo "Mediterraneo" dalla Responsabile Nazionale degli Stati Generali delle donne dott.ssa ISA Maggi. L'evento potrà essere seguito da tutta Italia e all'estero in diretta sulle piattaforme digitali you tube e facebook.