Palazzo dei Normanni, il convegno "Il significato della vita, ragione e spirito"

Sabato 24 giugno, dalle nove sino alle tredici, alla presenza di importanti rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, nella prestigiosissima Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo, è in programma l’attesissima II Edizione del Convegno nazionale di studi su “Il significato della vita_Ragione e spirito”.

A darne l’annuncio è l’ufficio stampa del critico d’arte e saggista dottor Paolo Battaglia La Terra Borgese che figura tra i relatori insieme al dottor Michele d'Ajello del Gruppo Oncologico Multidisciplinare di Perugia, alla prof.ssa Giuseppa Graceffa dell’Università degli studi di Palermo, al prof. Michele Lepore dell’Università di Chieti - Pescara, al dott. Giuseppe Mogavero della Fondazione GAL Hassin di Isnello, al prof. Luca Matteo Rapallino dell’Università Genova, alla dott.ssa Lucia Rogato esperta in Scienze Sociali e al dott. Lodovico Rosato dell’ASL di Torino. A presiedere il seminario sarà il dott. Amedeo Rogato, coadiuvato da due moderatori: la dott.ssa Maria Lupo e il dott. Pietro Di Miceli.

L’importante seminario sarà impreziosito da uditori provenienti da tutta Italia e da un Recital della bravissima e grande Maya Palermo, già primo flauto presso Concertgebouw Young e Blaricum Music Festival - Olanda, musiche di C.P.E. Bach, Betta, Debussy, Honegger, Palermo, Telemann. La nota del Critico d’Arte non rende noti alla stampa i nomi degli unici due giornalisti accreditati. Chiarissimi invece i temi della struttura del convegno: Il mondo? Uno schizzo venuto male a Dio (Paolo Battaglia La Terra Borgese); Per un approccio più umano alla medicina (Michele d'Ajello); Empatia e chirurgia rapporto che non si può scindere. Esperienza di donna (Giuseppa Graceffa); Natura e Architettura (Michele Lepore); La storia di una grande passione (Giuseppe Mogavero); La montagna madre e ispiratrice (Luca Matteo Rapallino); Riflessioni di una donna madre, credente (Lucia Rogato); Il rapporto chirurgo e paziente: una storia vecchia come la vita (Lodovico Rosato).

Il seminario intende suggerire alcune risposte a dei quesiti sotto la guida dei Relatori. Il primo obiettivo è di acquisire la nozione corretta di parole giuste per allargare le conoscenze e fare la differenza tra quello che si sa e quello che c’è da sapere con un apprendimento attivo capace di mettere ordine nei modelli caotici di cui è pervasa la società e i rapporti umani.

Ancora: il significato della vita è spesso discusso in termini filosofici, ma può, volendo, essere ridotto a un singolo fatto; la vita è fatta per essere vissuta. Se esiste, qual è la differenza tra le associazioni di culto in generale (in Italia) e quelle cosiddette atee o delle laicità? Queste manifestano solo credi culturali? o fatti anche sociali? o talvolta anche politici? Il significato della vita? domanda senza tempo, è trovare la bellezza nelle cose? sia grandi che piccole? Quale approccio gli addetti ai lavori devono avere per spiegarsi al meglio? Come la scienza e la fede possono parlare di associazionismo? Come indicare le varie forme di società iniziatiche svolgendo un ruolo nella notizia corretta? Ebbene: le nuove dialettiche acquisite lungo l’evento saranno strumenti utili per affrontare meglio la propria professione e le relazioni sociali.