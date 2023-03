Palazzo Alliata di Villafranca è la location di ''Mon Prince'', il nuovo videoclip di John Ollis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ disponibile sul canale YouTube di John Ollis, cantautore afro-italiano di origine togolese, il videoclip del suo brano inedito “Mon Prince”. Sullo sfondo, non si possono non riconoscere i saloni di Palazzo Alliata di Villafranca, la dimora settecentesca che si affaccia su piazza Bologni, nel cuore del centro storico di Palermo. Il brano, cantato in lingua francese, è una dichiarazione d'amore che, una giovane principessa, innamorata pazzamente del suo "mon prince", gli dedica; e nel videoclip, a interpretare il principe, è lo stesso Ollis, che indossa un prestigioso costume, riproduzione di un abito originale del XVIII secolo. La principessa, invece, è interpretata da Giulia Pecoraro, che nella vita è un medico gastroenterologo, prestatasi per questo “fiabesco” ruolo. Nel video, inoltre, vi è una terza protagonista, la giovanissima violinista interpretata da Viola Cocchiara. I costumi d'epoca indossati dalle due dame sono stati realizzati dagli allievi dell'IIS "Orso Mario Corbino" di Partinico. "Mon Prince" è un brano romantico, malinconico, a tratti nostalgico, dove, la melodiosa voce di John Ollis e le note che lo accompagnano, riescono a trascinare chi lo ascolta verso una dimensione onirica.

“Dal mio quotidiano – racconta John Ollis - gli amici italiani e svizzeri notavano in me atteggiamenti e modi di fare ‘da principe’, e a Palermo addirittura alcuni mi chiamavano ‘Principe’, attribuendomi così questo soprannome, cosa che è accaduta anche in Svizzera. In realtà, nella mia vita, non ho mai cercato di sembrare un principe, non è nel mio stile. Poi è successo che, dopo la morte di mia madre, nel 2021, scoprii che lei discendeva da una famiglia reale; e di tutto ciò non avevo mai saputo nulla. Nel 2022 in Svizzera – prosegue il cantautore - una giovane donna del luogo, totalmente innamorata di me, mi fece una dichiarazione d'amore scrivendo che ero il suo principe. Quando lessi questo messaggio capii che c’erano troppe coincidenze, anche lei che mi definiva un principe: fu allora che mi venne l’idea di scrivere un brano musicale proprio su questo. Ho arrangiato il testo, ho composto la musica, ed ecco la nascita di Mon Prince”. "Mon Prince" sarà anche il titolo del nuovo album del cantautore, che uscirà questa estate, nel mese di agosto. Il brano, disponibile sul canale YouTube di John Ollis e sulla sua pagina Facebook, è stato registrato presso lo studio di Leonardo Bartolone.

Le riprese sono a cura di Digitalfoto di Attilio Tomasino. Per Palazzo Alliata di Villafranca si ringraziano per la collaborazione Francesca Picciurro e Italia Messina. “Un giorno – aggiunge Ollis - fui invitato da Francesca Picciurro a vedere uno spettacolo sulla principessa Agata a Palazzo Alliata di Villafranca, a Palermo. Dopo la rappresentazione teatrale, durante la visita del palazzo, percepivo che lì non ci si può non sentire come dei Principi tra quelle meravigliose stanze, dove poi, avrei girato il video del mio brano. In occasione di quella visita, con l'autorizzazione di un responsabile, avevo filmato i due saloni, e subito dopo ho chiesto se potevo girare lì un videoclip: così è nata la realizzazione del video Mon Prince a Palazzo Alliata di Villafranca”.