"PaGe": è uscito il nuovo album di Germano Seggio, chitarrista e compositore palermitano

Da venerdì 29 marzo, è disponibile in vinile sullo store ufficiale (www.germanoseggio.com) e in digitale (https://ada.lnk.to/PaGe) l’album “PaGe” del chitarrista e compositore Germano Seggio.

Al centro di “PaGe”, che è un concept album, la legge di conservazione di massa di Lavoisier, secondo la quale, la vita non è altro che un percorso di trasformazione, un ciclo infinito di possibilità. Da quest’idea nasce il messaggio positivo che lega l’intero progetto discografico: avremo sempre nuove strade da percorrere ed esperienze in grado di nutrire la nostra anima. Con l’album il compositore invita, quindi, ad affrontare la vita con fiducia, gratitudine e rispetto nei confronti di tutti gli esseri umani, che si ritrovano a compiere un percorso simile al nostro. La vita viene paragonata ad una pagina bianca, che può essere in qualsiasi momento riempita di storie, nuove e vecchie in un loop infinito. Le scelte compositive del chitarrista rendono il sound dell’intero album essenziale e distintivo, prediligendo pochi accordi di elevata intensità emotiva, in grado di trasmettere, con delicatezza ed eleganza.

"PaGe è un album guitar oriented nel quale esprimo il sogno di un mondo di consapevolezza, rispetto e gratitudine − afferma Germano Seggio −. È tutto partito da una pagina bianca e mi auguro che l’immagine della pagina vuota, da scrivere e riscrivere rimanga nei cuori di ogni ascoltatore, invitandolo all’accettazione e ad uno sguardo positivo nei confronti della vita». Di seguito la tracklist dell’album: 1 Freesias 2 Eyes 3 Muse 4 Lost 5 Wicked Game 6 Far Away 7 If Only 8 Page 9 Hands 10 18 & 18 11 L’Host. Di questi brani, solo i primi 8 sono presenti su vinile per mantenere un’elevata qualità del suono, le altre composizioni, possono essere ascoltate sulle piattaforme digitali.

L’album “PaGe” è stato finanziato attraverso una campagna di crowdfounding. Germano Seggio, classe '75, nasce e vive a Palermo. Conseguita la laurea in Chitarra Moderna presso la Middlesex University e la specializzazione in Chitarra Jazz presso la West London University, si dedica all’attività didattica, fondando e dirigendo la Music Academy Palermo. In più occasioni, Germano si trova a dividere il palco con indiscussi “Guitar Heroes” del panorama internazionale come Steve Vai, Ricky Portera, Scott Henderson, Paul Gilbert, Maurizio Solieri, Mike Stern, Alberto Radius, Andrea Braido e Carl Verheyen. Il suo primo CD “Back to Life”, pubblicato nel 2005, che vanta la partecipazione dell’artista Paola Folli in veste di “special guest”, è presentato al grande pubblico in occasione dell’apertura dei concerti di Raf ed entra nelle programmazioni radio a livello internazionale (Olanda, Inghilterra, Stati Uniti). Nel 2010 pubblica “Life Box”, suo secondo lavoro discografico strumentale che lo conferma tra i più talentuosi chitarristi nazionali e, al contempo, ne testimonia la maturazione in veste di compositore. Nel 2012 si aggiudica il Tour Music Festival quale vincitore del concorso “Best Guitarist”. Nel 2014 fonda la band “I Kalvi”, con la partecipazione degli artisti americani Jonathan Kane (drum) e Dave Soldiers (fiddle) con cui pubblica l’album “Music 4 Highways”. Successivamente Germano ha suonato per Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Nabil Salameh (Radiodervish), Sarah Jane Morris e Antonio Forcione ed ha condiviso il palco con Piero Pelù e Lorenzo Fragola. In occasione del Salina Film Festival dei Fratelli Taviani, introduce le esibizioni live di Raf. Nel 2019 pubblica “Alta Quota”, concept album che trae ispirazione dalle Dolomiti, coniugando pop, rock e natura.