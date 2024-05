"Padre Tiboni uno tra i più santi uomini che abbiamo": venerdì la presentazione del libro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 10 maggio alle ore 18,00 a Palermo, nel salone della parrocchia di Santa Luisa di Marillac, in via Franz Liszt, 63 sarà presentato il libro “Padre Tiboni uno tra i più santi uomini che abbiamo”. All’evento proposto dal Centro Culturale “Il Sentiero”, interverrà, oltre all’autore, Giuseppe Bottelli, amico di padre Tiboni. È prevista anche una testimonianza dagli Stati Uniti di Salvatore Snaiderbaur, siciliano residente a New York, fondatore di One City Mission, un’associazione che assiste i senzatetto di New York. Missionario comboniano, padre Tiboni ha vissuto la sua missione, fino alla morte, nel Sud Sudan e in Uganda. Questa biografia fa emergere la figura di un grande educatore, che ha mostrato la fede in Cristo come unica via di salvezza in contesti segnati dalla violenza e dalla guerra. Fede sostenuta da una filiale consacrazione alla Madonna. Padre Tiboni (1925-2017), nato a Tiarno di Sopra, in Val di Ledro, ha trascorso la maggior parte della sua vita in Africa, affascinato dall’incontro con due grandi protagonisti della missione della Chiesa nel mondo: san Daniele Comboni e il servo di Dio Luigi Giussani che lo ha definito «uno tra i più santi uomini che abbiamo».

In Uganda ha conosciuto Filippo Ciantia, medico di Varese che per trent’anni ha vissuto in quel Paese con la moglie e gli otto figli, il quale dichiara: «Ho intrapreso l’avventura di raccontare la vita di padre Pietro Tiboni per la gratitudine del dono della sua amicizia. Desidero far conoscere la sua straordinaria testimonianza – lo esprimo con consapevolezza – anche perché si possa riconoscere la sua santità. Che essa sia degna dell’altare lo indicherà il “dito” di Dio». È come se ogni mattina il Signore debba tirarmi fuori dal mio nulla, debba di nuovo aver pietà della mia miseria. È come se ogni giorno la mia libertà debba decidersi ad accogliere la fede, la speranza e l’amore per il Cristo e per tutto il mondo. (Padre Pietro Tiboni) La presentazione farà tappa anche a Ragusa, Messina, Giarre ed Alcamo.