"Pa2020", Jadec fuori il suo primo singolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giada Calabrese, di Marineo, in arte Jade C, è una rapper emergente palermitana classe 2003. La sua è una passione tramandata dalla madre e dal padre dj. Il suo stile racchiude verità su barre aggressive. E' sempre stata attratta dalla musica e da piccola iniziò a scrivere le sue prime frasi. Nel 2013 partecipò ad un "Premio di Poesia" classificandosi al 2° posto. Credendo nelle sue potenzialità partecipa ad alcini contenst di canto, per ultimo il "Tour Music Fest" nel 2019. Diversi sono i pezzi visibili su YouTube. Un chiaro richiamo al rap femminile degli Usa, ma anche affermazione del rap femminile italiano. Nessun perbenismo e solo rime schiette in faccia. Il 27 novembre 2020 esce il suo primo singolo "Pa2020".

Gallery